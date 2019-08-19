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沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表跟進報告，繼續狙擊澳優乳業(01717)。

該機構指澳優遭狙擊後不足24小時，發表一份倉促、不完整且敷衍的6頁回應，內容並沒有實質地回應報告。

殺人鯨資本認為，投資者最值得注意澳優在澄清公告中承認，佳貝艾特嬰幼兒配方羊奶粉的乳糖實際上來自牛奶。集團中文網站在宣傳文章中聲稱，對乳糖不耐受或對牛奶蛋白過敏的嬰兒來說，其配方羊奶粉是牛奶粉的健康替代品，宣傳顯然是誤導。

該機構提到，澳優在遭狙擊後第二天舉行投資者電話會議，當中董事長被問到集團現在最大的經銷商佔業務額的情況，董事長表示答不出最大經銷商具體是哪家。

殺人鯨資本認為只有兩種可能。一種是澳優董事長並不知道澳優最大的分銷商的身份(該機構認為非常不可能)，或他實際上在拒絕回答這個問題，因為他不希望任何人審查澳優和這家分銷商的關係。

該機構又提出新的質疑，指澳優從2016年開始，披露年度環境、社會及管治報告，當中披露每年資源使用量和包裝材料使用量。包裝材料使用量與生產量和收入增長應成正比，不過澳優包裝材料使用量在2017年下降41%，而同期嬰幼兒奶粉產品生產值增長了37%。

澳優股價逆市下挫，曾插8.3%，最新跌幅縮至1.4%。