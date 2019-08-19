華潤啤酒(00291)業績佳，上周五急升7.8%後，今早進一步攀升，更創上市後新高，一度高見41.45元，抽升5.7%，創上市新高，新造41.15元，仍漲5%，成交金額1.03億元。
潤啤上半年盈利18.7億元人民幣，按年升24.1%，每股盈利58分，按年增26%。上半年華潤啤酒收入升7.2%至188億元，整體啤酒銷量多2.6%，表現較行業水平為好。
對手青啤(00168)無升跌，成交金額16.9億元。
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