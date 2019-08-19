港股直擊 即巿股評

港股連升三日累彈452點，料短期在10天線附近爭持機會較大，市場仍然關注中美貿易形勢、本港經濟放緩及社會事件的發展。

上周五美股三大指數造好，道指收市漲306點或1.2%，報25886點，為連續兩日上升；市場憧憬中美貿易紛爭有化解餘地，悲觀情緒稍為消退。標指升1.44%，收報2888點；納指抽高1.67%，收報7895點。

特朗普表明，正安排與中國國家主席習近平通電話，牽引市場對中美兩國化解貿易摩擦的樂觀情緒。美國10年期債息曾於周三和周四跌低於2年期債息，周五顯著回升3.2個基點至1.56厘，30年期亦重上2厘水平，2年期則回落至1.489厘。

美國密歇根大學編制的8月消費信心指數初值跌至7個月新低的92.1，遜預期，反映消費者對經濟前景憂慮日深，即使勞工市場仍然穩健。

美國政府對於華為的90天禁令緩衝期今日(周一)到期，市場關注若美方不會再對華為禁令繼續延期，中美貿易戰將更加惡化。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.67元，較本港收市高0.3%；騰訊(00700)ADR收報328.62元，高0.7%；國壽(02628)ADR收報17.93元，高7仙。「三桶油」中海油(00883)ADR收報11.38元，無升跌；中石油(00857)ADR收報3.83元，高3仙；中石化(00386)ADR收報4.64，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.9元，低0.2%；聯通(00762) ADR收報7.79元， 低0.9%；中電信(00728)ADR收報3.58元，低0.02元。

ADR港股比例指數報25754，較上周五恒指收市高19點。恒指上周五曾挫181點，收市倒升238點報25734點，連升三日累彈452點或1.8%。恒指連跌四周累挫3031點或10.5%。

人民銀行周六(17日)表示，將採取多種措施以切實降低企業綜合融資成本，完善貸款市場報價利率(LPR)機制，使企業融資更容易。有分析指，此舉已幾乎是「實際減息」，只是沒有正式宣布而已，這是中國在中美貿易戰導致經濟放緩的情況下，推動刺激經濟政策的其中一環。

本港方面，政府公布第二季本港經濟按年輕微增長0.5%。較第一季的0.6%增幅放緩，並指今年上半年的經濟狀況是2009年衰退以來最弱。政府亦將全年實質本地生產總值增長預測，由2%至3%，下調至0至1%。

恒生指數公司公布季度檢討結果。恒生指數成分股沒有變動，國企指數則換入五隻股份：旺旺(00151)、吉利(00175)、復星國際(00656)、中國太平(00966)及融創(01918；剔出東風集團(00489)、中國信達(01359)、廣汽(02238)、中國華融(02799)及華泰證券(06886)，有關變動將於9月9日(星期一)生效。

焦點股份

國泰航空(00293)：上周五收市後宣布，行政總裁何杲已經辭任；由太古常務董事鄧健榮接任行政總裁一職；常務董事兼顧客及商務總裁盧家培也辭任，由香港快運航空行政總裁林紹波接替。何杲及盧家培均表示，呈辭是作為公司的領導者， 對公司近月面對的事件負責。

中國奧園(03883)：中期純利22.72億人民幣，按年增長八成七。

復星國際：路透旗下IFR引述消息人士稱，復星國際及旗下公司尋求出售所持有的青島啤 (00168)的部分股權，擬套現最多15.5億元。

奧園健康生活(03662)：中期純利8994萬元人民幣，按年增長1.5倍。