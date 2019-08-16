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今日 20:16 重要通告 港股直擊

陸氏集團料中期純利增半

陸氏集團(00366)預料，截至今年6月底止，中期純利按年增長約50%，去年同期盈利3657.5萬元。

該公司指出，中期純利增長，主要因為旗下各項業務的利潤均錄得溫和升幅，加上期內收回有關早年購買位於越南胡志明市的若干土地訂金，共錄得不少於1400萬元的利潤，該利潤為一次性盈利。

另一方面，該公司指出，於2018年全年業績内，錄得收回一筆已撇銷應收賬款的一次性盈利，約8800萬元，由於金額龐大，假若今年下半年並無其他重大的一次性盈利，估計今年全年業績將較去年全年業績為低。

下載港交所通告原文

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