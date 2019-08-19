即巿股評 港股直擊

上市公司陸續派發中期成績表，其中內地衛生用品生產商維達國際(03331)，亦已公布上半年業績。該股主要製銷生活用紙產品及個人護理用品，並推出多個品牌，包括得寶Tempo、維達Vinda及多康Tork等，針對個人、家庭及高端商戶等不同消費群。

截至6月底止，中期純利按年上升5.4%至4.39億港元。儘管今年需面對較高的成本壓力，但集團積極優化產品組合及採取成本管控措施，期內毛利率增加1.5個百分點至28.1%，其中第二季毛利率按季升3.7個百分點至30%(四、五及六月的毛利率分別為27.9%、30%及31.6%)。同期營業額增長7.6%至78.9億港元，主因有新產品推出市場，若按固定滙率換算則升13%。

各業務方面，紙巾分部收益增長9.7%至65.02億港元，按固定匯率換算為15.5%，佔總收益約82%；個人護理分部收益較為失色，跌1.4%至13.88億港元，按固定匯率換算為增長2.9%，佔總收益約18%。來自傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商務客戶及電商的收益分別佔34%、25%、15%及26%，其中電商及商務客戶收益均實現雙位數字增長。

產能方面，集團上半年於湖北增加3萬噸，但按計劃淘汰廣東工廠一台舊款高耗能造紙機，相當於3萬噸設計產能。截至2019年6月底止，造紙設計年產能維持122萬噸。預於第四季度集團將於湖北增加3萬噸產能，預計今年底造紙設計年產能將達125萬噸。

可受惠木漿價格下跌

集團下半年需面對市場競爭加劇，以及人民幣走勢波動等不明朗因素，但木漿價格自去年9月至今累挫超過三成，相信今年將持續低企。由於紙巾業務貢獻較大，維達將成為木漿價格下行的主要得益者，並於下半年業績中進一步反映，對毛利率前景看法正面。此外，管理層預計今年稅率有機會較去年低，亦有助推高每股盈利表現，因此可看好其股價表現。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期維達國際2019、2020及2021年每股盈利為0.730、0.875及1.02港元，給予12個月目標價15.2港元，相當於今年預測市盈率21.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理