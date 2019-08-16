今日 18:57
重要通告
港股直擊
亨鑫科技(01085)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利7343萬元(人民幣‧下同)，按年增長3.29%，每股基本盈利0.189元；不派中期息。
期內，集團錄得收入7.81億元，按年跌4%。
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