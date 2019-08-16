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今日 18:45 重要通告 港股直擊

中國疏浚環保料中期轉蝕逾2100萬人幣

中國疏浚環保(00871)公布，預期截至6月底止半年錄得淨虧損介乎2100萬元(人民幣．下同)至2900萬元。該公司去年同期錄得盈利2002.5萬元。

集團稱，出現盈轉虧主要由於傳統疏浚業務向海外拓展前期投入較大，但產能尚未釋放，導致該板塊營業收入和毛利率均 下降， 毛利總額下降幅度較大。

另外，某些環保疏浚項目的施工進度放緩，儘管毛利率有所上升，但營業收入降幅較大，板塊整體毛利下滑；以及由於 行業競爭加劇，其他海事業務毛利率下降，營業收入也有所減少，導致該板塊毛利總額出現較大降幅。

下載港交所通告原文

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