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今日 18:22 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至51億 買金融股 沽鐵塔

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憧憬中美元首將通話，港股今日先跌後回升，惟恒指連跌四周，累挫3031點或10.5%。

北水買貨積極，由上日的46.18億元，增加至51.12億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水積極買入金融股，建行(00939)、平保(02318)及港交所(00388)為北水買入首三位最多個股，全日淨入分別為5.63億元、4.79億元和2.33億元，至於工行(01398)也錄2.14億元淨買，友邦(01299)及農行(01288)則分別錄1.4億和8894萬元淨買，但太保(02601)卻有4300萬元走。

騰訊(00700)績後續受壓，全日跌1.2%，但有1.87億元淨入，中生製藥(01177)也錄1.45億元淨買。遭沽空機構狙擊的澳優(01717)復牌，收市反彈13.9%，全日錄7071萬元淨入，而青島啤(00168)績後獲大行唱好，股價飆9.8%，全日亦獲北水6822萬元淨入。

賭股龍頭金沙(01928)及銀娛(00027)，全日也分別錄9003萬和8466萬元淨買，而神華(01088)、比亞迪電子(00285)及融創(01918)分別有1.08億元、5389萬及256萬元北水淨買。

今日淨流最多個股為鐵塔(00788)，全日有7536萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、港交所、融創、工行、中生製藥、友邦、太保及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、平保、澳優、建行、金沙、鐵塔、青啤、銀娛、農行及比亞迪電子。

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