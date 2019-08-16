港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美元首將通話，港股今日先低後反彈，連升三日，不過按周跌勢未止。

恒指低開10點，甫開曾挫181點，見25314點全日低，之後大拗腰，上午最多倒升229點，中午升204點，午後突破上午高位，曾升302點，見25798點全日高，之後回順。恒指收報25734點，升238點或0.9%，連升三日累彈452點或1.8%。

總結全周，恒指挫205點或0.8%；連跌四周累挫3031點或10.5%。

國企指數報9964點，升60點或0.6%。國指四周累挫945點或8.7%。

今日大市成交額915.02億元。

即月期指收市升204點或0.8%，報25632，低水102點。

A股亦靠穩，惟收市升幅收窄。滬指升0.29%；深成指升0.57%。

美國總統特朗普透露，短期內將會與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續。

美國道指期貨最新升252點，報25827。歐洲三大股市早段亦造好。

藍籌股方面，申洲(02313)升4.7%；港鐵(00066)升2.1%；友邦(01299)升1.6%。相反，滙控(00005)跌0.5%；騰訊(00700)績後續受壓，全日跌1.2%。

另外，舜宇(02382)今日無起跌，惟全周累彈14.9%，藍籌升幅王。萬洲(00288)今日升2.7%，惟全周累挫8.5%為藍籌跌幅王。

焦點股份

飲食股：飲食內需股見追捧，乳業股尤其突出，蒙牛(02319)升3.9%；昨日遭沽空機構狙擊的澳優(01717)復牌，反彈13.9%，成交額5.91億元；現代牧業(01177)升7.8%。另外，康師傅(00322)升3.4%；五谷磨房(01837)彈11.9%；頤海(01579)升6.6%；海底撈(06862)升1.1%。青島啤(00168)績後獲大行唱好，股價飆9.8%；華潤啤酒(00291)中期多賺24%，股價升7.8%。

本地地產及零售股：延續反彈勢頭，新世界發展(00017)飆升6.3%；長實(01113)彈4.1%；新地(00016)升3.6%；恒地(00012)升2.3%；希慎(00014)升2.2%。本地零售股反彈，六福(00590)彈4.7%；利福國際(01212)升4%；周大福(01929)升半成；歐舒丹(00973)升3.3%。

醫藥股：今日另一表現較好板塊，石藥(01093)新藥向澳洲申請首次進入人體臨床試驗，股價升4%；中生製藥(01177)升4%；翰森製藥(03692)升4.8%；白雲山(00874)飆8.7%；石四藥(02005)升6.6%；歌禮製藥(01672)升5.7%；康希諾生物(06185)升5.3%；MSCI新貴藥明康德(02359)下周一公布業績前破頂，收市升4.9%。

內險股：平保(02318)中期多賺六成八，股價漲2.2%領漲板塊；太平(00966)升2.3%；太保(02601)升1.7%；新華(01336)升2.2%；人保(01339)升0.3%；財險(02328)升1.9%；國壽(02628)升0.9%。

焦點股份

貓眼娛樂(01896)：昨日急升後今日急吐，收市挫9.2%。集團上半年轉賺2.62億元人民幣。不過期內毛利率為59.8%，按年跌2.8個百分點。

中國北大荒(00039)：遭入稟清盤，股價暴瀉71.7%。

半新股：冠轈控股(01872)高開6.6%，報5元創新高，午後遭洗倉，收市瀉78.9%，成交額2.06億元。相反，Platt Nera(01949)尋頂，收市升26.5%；管道工程(01865)炒高14.2%。

恆新豐控股(01920)：近一個月來首隻新股掛牌，全日潛水，收報0.168元，較招股價低16%，不計手續費一手蝕320元。

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