即巿股評 港股直擊

讀者Joseph問：「想博本地股反彈，港鐵(00066)、新世界發展(00017)哪隻較值博？」

林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資策略總監

「博反彈留意兩要點：首先跌得愈深，反彈愈多，另外是要看趨勢，近期以本地地產股回報率會高些。論反彈空間，港鐵上面未必會太多，料只有1至2元，雖然中長線具價值，但若純粹博反彈則不太建議。消息面上，投資者可能會擔心港鐵未來工程撥備，新世界則NAV折讓大，雖然近期已反彈，但應尚有1至2元上升水位，目標暫時放在11.3元，最好能在10元附近買，以此區間作短期部署，短期以10天線或9.6元止蝕。」

伍禮賢 光大新鴻基證券策略師

「近段時間本地地產股板塊總體累計較深跌幅，如以港鐵及新世界發展兩者作博取反彈之選比較，從短線角度分析，新世界發展近期累計跌幅更深，而其短線技術指標的超賣情況亦較港鐵嚴重，9日RSI指標曾跌至中高單位數字。如以過往股價活躍度來看，新世界發展的波幅率亦較港鐵為高，因此，相信從短線角度，新世界發展的反彈能力應較港鐵為強。如以中長線角度分析，新世界發展的業務利潤以物業發展為主，而港鐵的基本業務分為非物業發展部分及物業發展部分，兩者利潤分別約佔總體基本業務利潤77.5%及22.5%（以最新2019中期業績計算）。因此，港鐵更具分散單一行業風險的基本面，加上前期股價受一次性撥備影響中期業績而下跌，料長線更具值博率。」

羅崇博 信報首席分析員

「那要看你博反彈之策略是採取哪個時間間隔(Time frame)，假設是以日線圖指標作一至兩周的技術反彈，那其實最值博的時點已過去。新世界發展的14天RSI由8月13日收市的13反彈至周五的45，以弱勢股來說，RSI短期反彈至50或有較大阻力，而現價距離20天線阻力只有不足2%水位，不值博了，中線則要看估值及基本面即樓市氣氛能否配合，暫缺催化劑令估值折讓明顯收窄。港鐵方面，本身之前超賣情況並不嚴重，周線RSI為48，從估值上見6月中至7月中的一段升勢似乎有點過頭了，現價雖回落不少，但估值未見吸引，明年展望是不錯的，此股較合分段收集作中長線投資，多於博中短線反彈。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。