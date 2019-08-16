港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別走，道指反覆高收。市場憧憬中美元首將通話，港股今早先低後反彈。

恒指低開10點，甫開曾挫181點，之後大拗腰，11時後倒升逾200點，最多升229點，見25724點半日高。恒指中午收報25700點，升204點或0.8%，大市成交額487.21億元。

國企指數報9974點，升71點或0.7%。

A股亦向好，滬指半日升0.68%；深成指升1.09%。

美國總統特朗普透露，短期內將會與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續。

美國道指期貨最新升144點，報25719。

藍籌股方面，石藥(01093)新藥向澳洲申請首次進入人體臨床試驗，半日升4.8%；港鐵(00066)連續兩日反彈，半日升3%；友邦(01299)升0.8%。相反，滙控(00005)和騰訊(00700)續受壓，半日跌約0.9%。

焦點股份

飲食股：飲食內需股見追捧，蒙牛(02319)飆5.4%，為表現最好藍籌；昨日遭沽空機構狙擊的澳優(01717)復牌，反彈15.3%。另外，康師傅(00322)升4.6%；頤海(01579)升5.8%；海底撈(06862)升2.5%。青島啤(00168)績後獲大行唱好，股價飆11.5%；同業華潤啤酒(00291)飆7.2%。

內險股：平保(02318)中期多賺六成八，半日漲3%領漲板塊；太平(00966)飆4.1%；太保(02601)升2.5%；新華(01336)升2.9%；人保(01339)升1%；財險(02328)升1.9%；國壽(02628)升1%。

焦點股份

貓眼娛樂(01896)：今早急吐，半日挫%。集團上半年轉賺2.62億元人民幣。不過期內毛利率為59.8%，按年跌2.8個百分點。

中國北大荒(00039)：遭入稟清盤，甫開暴瀉76.9%，跌成仙股，見0.04元，現挫69.9%，成交額641萬元。

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