即巿股評 港股直擊

港股近日走勢極度反常，難炒程度直迫五粒星。周二晚，美國總統特朗普突然推遲對大約1560億美元中國商品加税。明明是利好消息，恒指卻沒有跟炒，周三當日以全日高位25717點高開後便掉頭向下，最低更跌至25197點，高低位來回520點。港股當日無跟炒，理由是內地經濟數據欠佳，例如7月份工業產出及零售銷售增長同樣遜預期。

及至周三當晚，美國兩年期國債孳息高於十年期債息，市場將孳息倒掛演繹成衰退重臨，結果道指當日急跌800點或3.1%，標普500指數、納指及羅素2000指數亦悉數下挫2.9%至3%不等。美股跌到仆直，照計港股周四應該無運行，殊不知低位24899點開市後，全日倒抽一口涼氣拗腰升193點收場，高低位來回653點。

國泰跪低有意義

股市走勢在一日之內已出現冰火兩重天，筆者身邊不少炒開期指的朋友因跟車太貼，連環止蝕止蝕再止蝕，相當接近流血不止的階段。炒股本應要貼市，但現時跟車太貼反而意外頻生。舉個例子，兩天前，國泰(00293)面對最艱難的時刻，不少文章棒打落水狗，甚至惹來煤炭資源股分析師給予國泰「強烈沽售」評級，目標價僅6元。

如果細心分析，便會留意到國泰的業績及經營情況正持續改善，至少今年上半年已扭虧為盈賺13.5億元，而近年不斷被批評的燃油對沖虧損亦已大幅減少。坊間對國泰憂慮的理據，在於內地可能禁止其航線穿越中國領空，因此會對其業務構成重大打擊等等。大家不妨用用腦，國泰是英國人公司，英國人最着重的不是道義，而是利益。

當本周二有新聞傳出，太古集團主席施銘倫在北京與民航局副局長崔曉峰會面的消息，筆者大概推敲了事態發展：國泰炒人祭旗、出聲明禁止員工參與任何示威遊行、表明維護「一國兩制」、支持特區政府施政，然後無事發生。是的，筆者早已斷定，國泰必定會跪低。然而國泰跪低是必須的，如果炒三五七個人，能拯救其餘大部分員工，這種跪低是有意義的。

港股短線chok上chok落，看得太短會影響投資思維，如果拉長一點來看，或會發現目前恒指已相當接近短期底部。恒指本周四低位為24899點，與2018年10月30日低位24540點形成小雙底，加上日線MACD漸趨平滑，反映大市見底訊號已相當明確。博反彈的話，不妨從估值落後兼息率吸引的大藍籌入手，長和(00001)屬不二之選。

亂世中的避風港

長和半年業績符預期，預測市盈率(P/E)僅6.4倍，預測息率5厘，周四低見64.3元，回到2014年10月及2015年1月雙底水平，防守力強橫，短線食胡位70元。另一隻實力股為光大國際(00257)，此股周三中午公布中期業績，半年多賺兩成，每股盈利0.4282元，但周四逆市下挫3%，似是嚇走膽小投資者。光國周四收報6.38元，相當於今年預測P/E約7.4倍，預測息率4.08厘。

光國現價相對年內高位8.4元已大幅調整24%，開始進入「別人恐慌我貪婪」的時機。光國業務悉數圍繞內地環保項目，包括垃圾發電廠、沼氣發電廠、污泥處理處置項目、餐廚垃圾處理、建造改造與營運污水處理廠，以及危廢與固廢處置項目，受中美貿易戰影響不大，算是亂世之中的避風港。較保守的投資者可候6元買入，首站先望7元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產