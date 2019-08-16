即巿股評 港股直擊

噚日個市都真係夠戲劇性，低開356點之後就係咁發力上，隨住美期升返上去，恒指擺出一副「二仔底」格局，跟升到最多升近250點，高見25552點，全日收市都唔差，報25495點，升193點。

更戲劇性嘅莫過於財爺陳茂波無啦啦推前咗佢個《財政預算案》，除咗無提及過差餉之外，其餘嘅紓困措施同平時聽開嘅《財政預算案》真係無分別。

不過， 今朝瞓醒仲有一個驚喜，就係由6月9日社運開始至今從未表態的本港首富李嘉誠今日喺多份報紙落A1廣告，只係寫低八字真言「黃台之瓜，何堪再摘」(亦有另一個款架)，既不撐警/林鄭，亦非指摘示威者。姑勿論誠哥本人還是佢身邊班文學底爆燈嘅公關出手，誠哥，你要長命百二歲呀！

相反恒指今日就無乜驚喜，噚日見過單日轉向之後，今日開市先微跌11點，開市報25484點。到依家9點53分，恒指跌幅擴大至跌95點，做緊25400點，暫時高低位分別為25484點/25314點。

睇咗恒指牛熊證街貨圖先，噚日大市下行時殺咗下方頭三層牛證，依家最貼價嘅係24800至24899點，有相當於844張期指，當中有459張期指係噚日新增；至於上方最貼價熊證仍然係25800至25899點，呢度有成1363張期指，當中有855張係噚日新增；再加上今日牛熊街貨比例由噚日嘅46：54，轉變成今日40：60，反映咗市場資金先市升開淡倉。

留意返，今日牛熊證街貨擘得好闊，牛熊最貼價嗰兩層都相差成1000點，而中間位就係(25800+24899)/2=25349.5點，按目前(10點5分)，恒指倒升11點，做緊25506點計，算叫做偏向上方熊證區。

如果按以往嘅策略，向重貨區邁進嚟講，咁就應該吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣時入隻恒指牛，博向上殺過千張期指嘅重貨熊，但難就難在：一‧恒指跌勢咁強，貿然玩逆風，冒險成份好高；二‧今日星期五，難保今晚美股/特朗普Tweet啲乜出嚟，隔住個weekend無仇報。

開月曆睇下個星期有咩公司出業績，下星期二(8月20日)有煤氣(00003)、小米(01810)；星期三(21日)有恒地(00012)、吉利(00175)同比亞迪(01211)；至於星期四(22日)就有中國海外(000388)；最後星期五有中國神華(01088)。

當中中海外日線圖見底位反彈嘅勢頭，而神華仲已經破晒位咁款添，不過呢兩隻都係下星期尾段先出業績，可以下個星期再考慮。星期二出績嘅煤氣，今日亦見低位反彈，喺恒指呢段價殘嘅時間，煤氣即使跟跌，但仍然守住條250天線($15.528)，至今從未失守過。煤氣最大賣點就係派息穩定，兼由2010年至今，年年都十送一紅股，正所謂：最強嘅進攻就係最堅固嘅防守，更何況仲要喺依家呢啲咁嘅時勢？

煤氣喺輪證場上絕對係凍過冰島，坊間僅得四隻Call，無證；而四隻Call都係未見有成交，唔奇。呢鋪真係可能儲正股好過買輪。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家