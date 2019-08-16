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今日 10:35 中國財經 港股直擊

【異動A股】茅台升1.6% 再創新高

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A股股王貴州茅台(600519.SH)又創新高，新造1061.2元，升1.6%，為盤中高位，成交金額13億元。

中信證券稱，茅台營銷方案平穩，未來渠道變革下，有望實現持續增長，加上直營佔比提高，潛在提價空間續增長，雖然預計普飛批價會從目前的2200至2300元下滑，但價格仍會硬淨，維持「買入」評級，上調目標價至1200元。

其他白酒股亦向上，瀘州老窖(000568.SZ)升1.5%；水井坊(600779.SH)也漲1.2%；洋河股份(002304.SZ)也走高0.9%。

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