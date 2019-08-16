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今日 10:31 港股直擊 即巿股評

恒指挫181點後突倒升 資金追食品飲料板塊

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隔晚美股扭轉周三急跌800點的弱勢，市場憧憬中美貿易談判仍有迴旋餘地，加上新出爐的零售數據理想，道指收市升近百點。港股昨日反彈近兩百點後，今早反覆靠穩。

恒指低開10點，報25484，開市後反覆向下，跌幅一度擴大至181點，低見25314；其後跌幅收窄，恒指最新更倒升80點，報25576。

國企指數升37點，報9940。

A股亦靠穩，上證指數報2822，升6點或0.25%。

道指期貨最新升132點，報25707。

騰訊(00700)業績乏驚喜，昨日股價挫近3%，今早仍跑輸，最新跌0.8%，報327.6元。

平保(02318)上半年多賺68%，另增加派息，股價今早一度升2.1%，現造88.8元，升1.8%。

憧憬5G資本開支擬透過網絡共建共享得以減省，中資電訊股續升。中移動(00941)升1.2%；昨日急升一成的聯通(00762)，今早再升3.6%，報8.1元。

食品股有追捧，蒙牛(02319)升5%，暫為表現最好藍籌；昨日遭沽空機構狙擊，拖累股價急跌兩成的澳優(01717)，今早復牌反彈近一成二。另外，康師傅(00322)升3.6%；頤海(01579)升6.4%。啤酒股急升，華潤啤酒(00291)升5.8%；青島啤(00168)績後獲大行唱好，股價最新升8%。

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