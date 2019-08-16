即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，全日波幅652.2點。恒指收報25495點，升193點或0.76%，成交金額966.41億元。國指收報 9903點，升37點或0.38%；上證收報2815點，升6點或0.24%。三項指數都向好，以恒指表現較佳，主要受惠於中資電訊板塊及香港地產板塊造好。

恒指最低跌至24899點，創1月4日以來低位，與1月3日低位24896點只相差3點。恒指出現單日轉向，最終以大陽燭收市，若配合早前走勢一併參考，則譜成「曙光初現」的利好形態。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份708隻，下跌931隻，整體市況未如指數般強。

中國平安(02318)公布截至2019年6月底止中期業績，期內收入為人民幣6902.46億元，按年升17.21%，其中淨承保保費收入為人民幣4348.58億元，升9.34%，投資收益為人民幣616.59億元，升2.93倍。新業務價值按年升4.7%至人民幣410.52億元。集團股東應佔利潤按年增長68.13%，人民幣賺976.76億元，建議每股派中期息0.75元。其最新的償付充足率按年增加7.5個百分點，高達223.9%。

永利澳門(1128)公布截至2019年6月底止中期業績，期內收入190.3億元，按年跌0.8%，當中娛樂場收入跌1%至163.4億元，但客戶收入升3.9%至11.1億元，餐飲收入亦升9.1%至7.7億元。由於永利皇宮及永利澳門的貴賓博彩量減少，但部分被中場賭枱投注額增加所抵銷。期內盈利28.2億港元，按年跌7.1%，派中期息每股45港仙。

美國債息持續下跌，30年國債孳息率跌穿2%，最低跌至1.916%，創新低。10年期國債孳息率跌至3年低位，跌至1.475%。兩年期國債孳息率跌至1.467%，創近兩年低位。國債孳息率下跌，反映資金持續流往債市，但就未有再出現孳息倒掛的現象。再者，美國7月零售銷售按月上升0.7%，較市場預期理想，都略為利好市場氣氛，美股三大指數個別發展。

今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏淡，以昨天低位24899.93點作支持參考，午後指數或會反彈，但不要過份樂觀，當心尾市再回軟。

個股

維亞生物(01652)的主要業務為就臨床前創新藥物開發向全球生物科技及製藥客戶提供基於結構的藥物發現服務。

集團發出盈喜，預計截至2019年6月底止中期收入將同比增加約84%，及(ii)扣除非經常性損益的淨利潤較去年同期增加約47%，其中服務換現金(CFS)業務的淨利潤錄得大幅增長，較去年同期增幅約187%。集團於期內持續大力發展CFS和拓展服務換股權(EFS)業務模式。取得上述增加主要是由於(i)優質客戶群體的增長及訂單的增加；(ii)若干已投資孵化的優質項目公司的融資進展和研發進展。

集團於5月9日上市，暫時未有市盈率資料。股份上日收報 3.72元，上望 4.41元，止損設於3.32元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師