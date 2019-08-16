港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，美國債息續下行。港股連續兩日回升後，今早或挫逾200點。

經過周四美股道指大跌800點後，隔晚反覆高收升99點或0.39%，報25579點；標指漲0.25%，收報2847點；納指跌0.09%，收報7766點。

個別方面，思科(Cisco)預期第一財季每股經調整盈利遜市場預期，在加州裁減近500個工作職位，股價急瀉8.61%。馬多夫「龐氏騙局」(Ponzi scheme)揭發者Harry Markopolos狙擊通用電氣(General Electric, GE)，稱GE涉嫌在虛假的財務報表中隱瞞會計問題，GE股價插11.4%。

美國總統特朗普透露，短期內將會與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續。

隔晚美國30年期債息插穿2厘，跌至1.926厘，創下歷史新低，10年期孳息也跌至3年低位。

美國商務部公布，7月零售銷售按月升0.7%，為4個月來最佳，好過預測的0.3%增幅。美國上周首次申領失業救濟人數按周增加9000人，至22萬人，較預期的21.2萬人高。

紐約期油再跌1.4%，每桶收報54.47美元；布蘭特期油亦跌2.1%，至58.23美元。紐約期金續創6年高，反覆升0.2%，每盎斯收報1531.2美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價格較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報55.89元，較本港收市低0.91元；騰訊(00700)ADR收報327.61元，低2.79元；國壽(02628)ADR收報17.63元，低0.07元；中海油(00883)ADR收報11.3元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報3.8元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.59元，低0.04元；中移動(00941)ADR收報65.55元，低0.55元；聯通(00762)ADR收報7.66元，低0.16元；中電信(00728)ADR收報3.56元，低0.04元。

ADR港股比例指數報25278點，較港昨日收市低216點。夜市期指收報25270點，跌158點，較昨日恒指收市2低水225點。恒指收報25495點，升193點或0.8%，兩日累彈214點或0.8%。

焦點股份

中國平安(02318)：中期股東應佔淨利潤976.76億元人民幣，按年增長68.13%，勝預期，每股派發中期息每股0.75元，較去年同期的0.62元，增加20.97%。

澳優乳業(01717)；昨遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，急挫20.1%後停牌。集團發澄清公告，其董事會強烈否認該報告所載的指控，認為該等指控並不準確及具誤導性，並保留採取法律行動的權利。股份今早復牌。

青島啤(00168)：中期盈利16.31億元人民幣，按年上升25.21%。

永利澳門(01128)：中期股東應佔純利28.16億元，按年減少7.09%，每股派中期息0.45元。

東岳集團(00189)：中期盈利8.37億元人民幣，按年減少30.65%。

晨鳴紙業(01812)：中期盈利5.1億元人民幣，按年下跌71.43%。

京信通信(02342)：中期盈利8221.4萬元，按年增長2.91倍，每股派中期息1仙。

恆新豐控股(01920)：今早掛牌上市，耀才暗盤收報0.159元，較招股價0.2元，下跌0.041元或20.5%。

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