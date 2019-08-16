即巿股評 港股直擊

今日分析股份是遠洋集團(03377)，集團於今年4月10日晚上發布2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約35.84億元 (人民幣‧下同)，較2017年同期約51.15萬元，倒退逾三成，於過去五年(2014至2018年) 表現第二差，顯然去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團已構成負面影響。至於資產淨值約483.85億元，而截至今年7月底已發行股數約76.16億股，計出每股淨值折合為7.2335港元，相對今年8月12日收報2.88元，市賬率為0.40倍，低於1.00倍反映現價偏低。另可參考過去五年之每年最低市賬率介乎0.38至0.58倍，平均值為0.48倍，高於現時的0.40倍，也可確認現價偏低。

市賬率市盈率分析

平均值相對每股淨值為7.2335元，得出每股合理值為3.45元，較2.88元之潛在升幅為19.79%。至於2018年股東應佔溢利約35.74億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.5343港元，對比2.88元之市盈率為5.39倍，參考過去五年之每年最低市盈率介乎4.06至11.17倍，平均值為6.17倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為3.30元，較2.88元之潛在升幅為14.58%。再者，集團於2015至2018年每股派息走勢，股息趨向增加，從2015年的0.125港元，至2018年的0.213港元，累增超過七成。去年每股股息為0.213港元，對比2.88元之股息率為7.40%。

股息率不少於七厘

過去五年之每年最高股息率平均值為6.78%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.14元，較2.88元之潛在升幅為9.03%。另可留意現時股息率超過7厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為3.14至3.45元，平均值為3.30元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過14%，連同股息率不少於7厘，預期一年回報率接近22%。集團主要在中國從事投資控股、物業發展及物業投資業務；於2019年2月，集團全資附屬公司Fortune Joy Ventures獲注資2.96億美元。

淺談集團基本因素

完成後，集團持有該公司權益被攤薄至49%權益，其主要從事地產投資、股權投資、投資顧問、海外投資及其他業務。參考2018年報，集團列出2019年展望，管理層表示集團將秉持「精耕細作 · 強身健體」的宗旨開展工作，踏實修煉內功，提升精細化運營管理水平，提升專業性和有效性，塑造核心競爭力，尋求高質量增長。在2019年繼續深化各業務的商業模式及盈利模式的探索，積極促進新業務與傳統開發業務的協同發展，整合集團內部資源優勢，做好優劣互補，以適應新時代的到來。從以上描述，認為集團業務發展務實，相對筆者上述市盈率為5.39倍，暫看集團今年每股盈利增長率不少於5.39%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

自今年4月3日高見4.25元 (暫為2019年高位) 後，便見股價反覆向下，至8月6日收報2.83元，較2018年10月底最低收報2.85元再低兩個價位，亦創過去五年最低，配合現價2.88元較2.83元僅高五個價位，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.60元或以下買入；保守者則可於2.30元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.00至4.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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