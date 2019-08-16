即巿股評 港股直擊

昨日港股在隔晚美股大跌的情況下，恒指開市低開後由低位反彈，全日上升193點，成交量也回升至966億，反映港股在低位已漸見支持，惟筆者認為短期內港股仍會受美股的弱勢所影響，加上香港的社會不穩對本地經濟及股市也會帶來衝擊，故現階段應採取分段吸納的策略。

選股方面，建議可留意比亞迪(01211)，該公司去年全年跌31.37%，至27.9億元人民幣(下同)，期內收入則升22.79%，至1300億元。盈利雖下跌，但去年比亞迪的新能源汽車銷售仍錄得高速增長，更連續4年蟬聯全球新能源汽車銷量冠軍，惟行業下滑帶來的激烈競爭，為該公司盈利帶來壓力。

今年比亞迪的盈利已見改善，今年首季純利為7.5億元，按年升6.32倍，每股盈利為0.25元。期內營業收入為303.04億元，按年升22.5%。今年7月，比工迪更宣公布與日本豐田汽車簽訂合約，共同開發轎車和低底盤SUV的純電動車型，以及上述產品等所需的動力電池。車型使用豐田品牌，計劃於2025年前投放中國市場。筆者認為這屬於「極正面」的信息，以現金流折現率計，是次合作有機會提振比亞迪估值約40%至每股125元。

此外，隨著傳統「金九銀十」購車旺季即將到來，根據經驗，這些月份往往為比亞迪的股價提供一個「炒上」的藉口，去年9月中至10月初期間，其股價便由43元低位急升至56.4元，半個月的升幅逾三成。故此雖現時市況未明朗，但現階段卻可伺機分批吸納。建議可候42.2元以下分批買入，目標攪55元。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益