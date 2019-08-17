即巿股評 港股直擊 國際財經

華府宣布延遲對部分中國進口貨加徵10%關稅，但利好感覺僅維持一天，美國商務部長羅斯周三(14日)重申，9月擬在華盛頓舉行的中美貿易談判日期尚未確定，美方押後「加稅」不是交換條件，只是避免「擾亂」聖誕旺季消費而已。

中美貿易戰變數仍多，資金避險，債市發出的警號愈趨響亮，美國10年期債息周三曾挫至1.5708厘，較2年期的1.5771厘還低，是2007年6月5日以來首次呈現「倒掛」(Inverted)。由於經濟陷入衰退的風險升溫，美股應聲急插，三大指數當天皆勁瀉約3%。

美國國債被定義為無風險資產，10年期債息是投資回報的重要參考指標，而2年期債息則反映市場對聯儲局利率走勢的預期。一般來說，2年期債息(貸款期較短)會比長年期債息低；當債息倒掛，意味投資者對短期經濟前景缺乏信心，寧願以較低孳息(即較小回報)買入長年期債券，這種現象往往代表美國經濟將顯著放緩，甚至衰退(GDP連續兩季負增長)。

10年期與2年期作為美國指標孳息曲線組合，因其以往多次出現倒掛時，對美國經濟都不是好兆頭，近半世紀「預警」經濟衰退例無虛發。

在過去50年間，10年期與2年期國債孳息曾7次倒掛，而每當倒掛「首發」(即像周三情況)，美國經濟衰退將於9到24個月(平均約16個月)後出現；由此推算，美國最快2020年5月再度陷入衰退。

另一方面，根據紐約聯邦儲備銀行按10年期與3個月期國債息差表現編製的模型，未來12個月(即明年7月)美國經濟衰退機率亦達31.48%(註：自1970年開始，該指標每逢超越30%門檻，衰退總伴隨而至，詳見2019年7月15日「信圖分析」)。

值得留意的是，儘管美國經濟衰退風險愈來愈高，卻不代表短期內發生；附【圖】所見，從歷史往績看，普遍是孳息曲線先行倒掛，然後美股反覆見頂，經濟衰退才來襲。

同樣以近50年為例，當美國10年期與2年期債息差首度低於0厘時，平均而言，標普500指數在10個月後才觸頂回落。觀測歷次指標組合債息倒掛至經濟正式衰退之間，標指其實還有一段「終極升浪」，平均漲幅更可達約13.2%；若以標指周三收市2840點推算，預測是次「目標」隨時見3215點。

此外，如果統計自1980年迄今數據，由10年期與2年期債息倒掛起始，標指在其後1個月、3個月及6個月，分別錄得1.81%、3.04%和5.97%的平均漲幅，而且上升比例皆超過七成。

換句話說，美股近數周明顯轉趨波動，加上周三急挫，從中短線角度看已具有強勁反彈條件；經濟衰退即使殺到，未來幾個月將是美股投資者「逃生」的最後機會，宜趁反彈(若有)逐步分段減少持倉。

信報投資研究部

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