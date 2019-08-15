今日 22:35
重要通告
港股直擊
佐力小貸(06866)公布，截至6月底止，中期盈利7744萬元(人民幣‧下同)，按年下跌3.4%，每股盈利7分，不派中期息。
期內，淨利息收入1.34億元，按年減少11.02%。
機場禁示威限進出 防再癱瘓
今日信報
十大屋苑半月37買賣 今年最淡
尼馬唔見咗操守！
球千仞
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今日信報
港樓價恐步向大型調整周期
呂梓毅
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今日信報
期待股災 又害怕股災
畢老林
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今日信報
We all have a stake in Hong Kong, Mrs Lam
Michael Chugani｜ EJ Insight
治療催淚煙湯水中藥
謝彩雲中醫師｜ 信健康
技術走勢不理想 等候催化劑
梁振輝
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財富管理
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薪俸稅利得稅寬免提升至100% 上限維持2萬
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