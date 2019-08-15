即巿股評 港股直擊

美股大跌800點港股開市做24946點後，最低見過24900點就慢慢回升，今天以低開高收全日反彈193點收報25495點，原本低開高收可視為好現象，但港股內憂外患，加上中美仍未見曙光，後市仍未敢樂觀！

擔憂日後發展方針

滙控(00005)除淨後續跌，昨天見58元有過千個牌掛入，當然是食息一族對滙控之眷戀，股價跌至此水位息率更達7厘，似乎極之吸引，今天收市仍逆市跌0.42元收報56.8元，雖未破3年低位但已不遠了，滙控短時間內三位高層離任，不免令外資基金老關注其未來發展會否出現變數，現時單一最大股東已是中國平安(02318)，雖然中國平安澄清不會參與日常經營及管理，但外資基金佬最怕唔知誰人坐入去管理，日後唔知業務方針又會點，所以為安全起見沽貨走人居多，連帶其他華資基金亦要跟隨免受股價下跌拖累，估計要滙控公布誰人接任後股價才可真正喘定，要釋除基金老之疑慮。

有消息才可轉勢

下月中美再度談判成果幾乎已經可以肯定，因官媒已說明談判要以兩國元首於日本大阪峰會達成的共識為基礎，即取消所有額外關稅而非推遲實施，這即是雙方大欖也拉不埋，所以兩個星期後又係市場一個預知的震盪，滙控弱勢已成，若於九月前未能公布接任人選，到時港股因中美談判食白果時轉炒落，滙控隨時又係得個捱沽局面，可能有人話7厘息冇有怕，但要清楚仍係過往業績計算出來，看看滙控走勢圖再加14天RSI跌到11.94，還以為自己睇錯，兼且過去兩周下跌成交量亦不淺，短期出現反彈唔奇，但要滙控轉勢就要有利好消息才可，否則只有橫行等消息過日子。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。