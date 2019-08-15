美國指標債息曲線倒掛，拖累隔晚美股大跌800點，不過港股今日早段插穿兩萬五後呈報復底反彈，收市倒升193點報25495，成交增至966億。
今日北水淨流入增至46.18億元，連續第20個交易日呈資金淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)中期業績無驚喜，股價今日挫2.8%，全日則錄得8347萬元北水淨入。舜宇(02382)亦有4947萬元淨買；比亞迪電子(00285)淨入5777萬元。
中資電訊股今日搶鏡，中移動(00941)全日錄1.64億元淨入。那邊廂，5G概念股受壓，中興通訊(00763)錄淨走5398萬元；鐵塔(00788)錄1.44億元淨走。
內銀股續獲北水抄底，今日升1.2%的建行(00939)淨流入達12.2億元；工行(01398)淨入有3.38億；農行(01288)淨入1.24億。
內險股方面，平保(02318)收市後公布半年多賺68%，今日錄5.41億元淨買；新華保險(01336)淨入341萬元。
金礦股北水買賣亦活躍，紫金(02899)有682萬元淨流入；招金(01818)則錄1180萬元淨走。
其他藍籌股方面，港交所(00388)錄1.89億元淨入；神華(01088)亦獲1.46億北水淨買；中生製藥(01177)則淨走911萬元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、工行、農行、港交所、新華保險、神華、中移動及紫金。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、鐵塔、建行、平保、工行、舜宇、比亞迪電子、招金及中生製藥。