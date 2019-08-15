今日 17:59
重要通告
港股直擊
首長四方(00730)公布，預期截至6月底止，半年稅後利潤將不低於500萬元，去年同期錄得淨虧損6300.9萬元。
該公司稱，中期虧轉盈主要由於期內未有對一間聯營公司的權益計提減值虧損所致。
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