港股直擊 即巿股評

美國和英國最具指標性的長短債組合，孳息曲線同時出現倒掛，隔晚美國道指急瀉800點。港股今早插穿兩萬五後大反彈，全日波幅達652點。

恒指低開356點，甫開曾挫402點，見24899點，創1月3日以來新低，但力守今年低位(24896點)，之後大拗腰，上午倒升最多133點，中午收市前回軟，半日跌42點。午後走勢改善，更突破上午高位，曾急升249點，見25552點全日高。恒指收報25495點，升193點或0.8%，兩日累彈214點或0.8%。大市今日下跌股份比例為56%；上升股比例44%。

全日大市成交增至966.4億元。

國企指數收報9903點，升37點或0.4%。

即月期指收市升218點或0.86%，報25428，低水67點。

A股低開高收，滬指升0.25%；深成指升0.48%。

美國道指期貨最新升177點，報25632。

藍籌股方面，友邦(01299)升2%；建行(00939)升1.2%；恒生(00011)升2.5%；長和(00001)升2.2%；傳阿里推遲來港上市，港交所(00388)照升1.2%。相反，騰訊(00700)中期業績欠驚喜，股價挫2.8%；中期多賺12%的創科(00669)挫3%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

本地地產股：今日全線超跌反彈，新世界發展(00017)飆7.8%；新地(00016)彈4.1%；信置(00083)升3.6%；恒地(00012)升3.7%；長實(01113)升2.7%；領展(00823)升4.1%，大摩指因為預期回購持續，料領展未來30日股價將上升。另外，港鐵(00066)彈升4.4%。

中資電訊股：聯通(00762)昨公布業績，中期多賺16%，股價飆10.9%；中移動(00941)升5.4%；中電信(00728)升5.9%。聯通董事長兼首席執行官王曉初表示，正與中移動和中電信商討合作，冀5G網絡可達致共建共享，消息拖累個別5G概念股急挫。鐵塔(00788)曾插7%見逾兩個月低，收市跌1.6%；中興(00763)曾瀉9.3%，收市跌5.1%。另外，首財季多賺1.1倍的聯想集團(00992)插6%。

內房股：內地上月中國70個大中城市房價按年升9.7%，連升46個月；按月比則連升51個月。內房股跑出，中海外(00688)升1.6%；華潤置地(01109)升1.3%；萬科(02202)升1.5%；融創(01918)升3.5%；碧桂園(02007)升1.3%；禹洲(01628)升1.6%；旭輝(00884)升3.8%；佳兆業(01638)升3.9%；雅居樂(03383)升3.6%；龍光(03380)升3.4%；越秀地產(00123)飆升5.8%。

黃金相關股：黃金續成資金避風港，紐約12月期金收市升13.7美元或0.9%，每盎斯報1527.80美元，創2013年4月11日以來最高。相關股先升後回，山東黃金(01787)創新高，收市升1.5%；招金(01818)倒跌0.6%。SPDR金ETF(02840)升0.7%；價值黃金(03081)升1%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告狙擊，認為集團管治十分糟糕，財務資料完全不可信，予估值為每股5.78元(較前收市價有52.5%潛在跌幅)。澳優中途停牌，停牌前報9.73元，挫20.1%。

國泰(00293)：股價彈升5.7%。機管局表示，今日機場航班回復正常運作。另外，中國民航局綜合司副司長顧曉紅表示，目前國泰按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資訊，經審核資訊符合警示要求。

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