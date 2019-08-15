即巿股評 港股直擊

恒指昨日先高後低，今日則先低後高，1月3日低位24896前有支持。市場夠波幅，短炒客想入市，不過港股仍然內憂外患，香港問題已成為美方在中美貿易談判能否達成協議的一個重要考慮因素，令問題更為複雜，不排除後市仍會像8月6日，彈完兩三日又散過。

技術上，恒指周線圖已跌穿250周線，除非短期再大升，否則要留意14周RSI會否跌至30以下超賣水平(今早低見31)，參考2016年1至2月「A股焙斷大跌市」時，恒指周線RSI低見28才作較明顯反彈。總之，小心24896未必是今年低位，24540點是初步支持。

執筆者恒指倒升逾190點，就算你想入市，也要以短打為主，上得10天線(約25896)，也會受制二萬六。中期而言要避開以本港為業務重心的股份；避開美元債務較重之股份；避開非必需消費、奢侈品股份：宜選品牌力強勁、無負債，高派息股。

早前介紹過的金嗓子(06896)甚具品牌力，2015年7月上市，招股價4.6元，旗艦產品為非處方藥的「金嗓子」喉片，咽喉類市場佔有率達到第一，出口已涵蓋全球五大洲。另一獲批准為食品的金嗓子喉寶出口至十個國家和地區，去年在淘寶天貓成立旗艦店，料有助銷售增長。公司近幾年產品組合愈來愈豐富，包括多種口味的無蔗糖喉糖系列、補酒、漱口水、以及促進腸道健康等產品。

金嗓子本周初發盈喜，預期截至6月底止中期溢利較去年同期有較大幅度增加，消息支持股價不跟大市跌，但不知盈喜所謂的「大幅度」是多少，以往績市盈率11倍，股息率達6.1厘看，若中期純利增長有五成或以上，理應收貨，否則若只有兩三成增長，恐怕會拖累股價。金嗓子財務狀況良好，基本上無長期負債，有回購能力。策略方面，1.9元附近小注吸納，年底前中線上望2.2元，跌穿1.8元止蝕。

前日指雖然滙控(00005)極度超賣，要最好等除息後操作輪證，今早除息下再跌2.5%報55.8元，最新跌幅收窄至0.9%，RSI為13，較前日的10.1為高，未知會否發展成底背馳。

推出只有三日的(52896)，可能是市場上條款最好的滙控牛證，收回價51.38元，距收回比率10.3%，短期打靶風險較低，槓桿9.2倍，現報0.061元，跌9%，有不俗交投。筆者收市前會先下第一注。

對港股後市有保留者，可考慮部署明年1月底到期「界內證」，上下限可選28000點至23200點的(47003)，現報0.75元，即到期潛在回報有33%。

羅崇博 (杜比)