即巿股評 港股直擊

美國國債孳息，繼之前3年期債息跟10年期債息出現倒掛後，2年期債息跟10年期亦見倒掛，拖累美股隔晚急瀉，道指跌800點，創今年以嚟最大跌幅，亦係以點數計歷來第四大跌幅。至於納指亦跌3%，標指則跌近3%。至於本來已弱勢嘅港股，當然陪美股齊齊過堂，隔晚ADR急挫近2%，而夜期亦跌逾300點至24800水平，大幅低水逾400點。

恒指當然裂口低開，開市無耐最多402點，見24899點，跟今年1月3日低位24896點僅有3點之差。不過低位過後低處未又再見低，反而力守此關後，港股拗腰回升，更一度倒升133點，見半日高位25435點。半日恒指報收25259點，跌42點；國指則跌25點，報9840點。

騰訊(00700)昨日公布業績算係過得去，只可惜集團表示憂慮網上廣告收入下降，而下降趨勢更會延至明年，股價隔晚於ADR已殺到落325元，今日曾低見325.8元，其後跌幅收窄，半日跌2.9%。不過唔少重磅股先跌後彈，港鐵(00066)半日更反彈2.6%，表現算唔錯。

幾大地產商齊齊發聲表示希望香港盡快回復平靜，盼能盡快解社會紛爭，之前跌咗咁多日，地產股今日總算識得彈一彈。不過就算今日反彈都叫有1%以上，甚至有個別股份更彈超過2%，但社會問題一日未解決，示威持續落去，地產股真係難有運行，就算美國再減息，對地產股都唔會有好大幫助。

國泰(00293)半日彈4.1%，雖然有網民呼籲罷搭國泰航班，但始終以香港為基地嘅國泰，仍為唔少香港人當用嘅航空公司，喺呢兩日機場運作逐漸回復正常後，國泰股價反彈亦理所當然。只係目前香港政局仍未穩，經濟亦明顯因外憂內患而大受打擊，國泰短線反彈都只係一個逃生機會，缸邊友都唔好對佢有太多幻想。

環球股市急挫，黃金再度成為資金避風塘，紐約期金升近1%，暫時可以話企穩咗1500美元水平，嚟緊有條件再向上挑戰1550元。相關股份，包括阿Man偏愛嘅SPDR金ETF(02840)當然上升。講真侵侵再度指責美股下跌，係由聯儲局造成，若然稍後美國經濟稍為下滑，聯儲局再口硬，仍要以減息作為防止經濟衰退嘅手段，喺美元回軟情況下，屆時黃金將可繼續走高，堅持信念，Cash is King，Gold is God，大市反彈可以視為短暫走勢，至於中線策略仍然係以避險為主，即係多持現金之餘，黃金就係現金以外嘅另一選擇。

P.S. 基於最近香港空氣質素每況愈下，決定開個小差出外呼吸新鮮空氣，明日《盤房來料》暫停一天，下周一回復正常。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)