港股直擊 即巿股評

美國指標孳息曲線倒掛，隔晚美股急瀉，港股今早插穿兩萬五後拗腰，半日波幅達535點。

恒指低開356點，甫開曾挫402點，見24899點，創1月3日以來新低，但力守今年低位(24896點)，之後大拗腰，曾倒升133點，見25435點半日高，中午收市前回軟。恒指半日收報25259點，跌42點或0.2%，大市成交額548.62億元。

國企指數報9840點，跌25點或0.3%。

滬指半日跌0.62%；深成指跌0.73%。

美國道指期貨曾彈升過百點，最新僅升16點，報25471。

藍籌股方面，騰訊(00700)中期業績後受壓，半日挫2.9%；創科(00669)中期多賺一成二，股價挫3.6%；萬洲(00288)挫3.9%。相反，港鐵(00066)彈2.6%；恒生(00011)升1.6%；太古A(00019)升1%；友邦(01299)升0.9%。

焦點板塊

本地地產股：今早全線反彈，新地(00016)彈2.1%；信置(00083)升2.4%；新世界(00017)飆半成；恒地(00012)升1.9%；長實(01113)升0.8%；領展(00823)升1.7%。

中資電訊股：聯通(00762)昨公布業績，中期多賺16%，股價飆6.8%；中移動(00941)升3%；中電信(00728)升3.5%。不過聯通董事長兼首席執行官王曉初表示，正與中移動和中電信商討合作，冀5G網絡可達致共建共享。拖累個別5G概念股急挫。鐵塔(00788)曾插7%見逾兩個月低，半日挫3.2%；中興(00763)曾瀉9.3%，半日跌7.8%；今日公布業績的京信(02342)跌0.6%。另外，首財季多賺1.1倍的聯想集團(00992)插6.3%。

黃金相關股：黃金續成資金避風港，紐約12月期金收市升13.7美元或0.9%，每盎斯報1527.80美元，創2013年4月11日以來最高。山東黃金(01787)創新高，半日升3.9%；招金(01818)升1.3%。SPDR金ETF(02840)升1.4%；價值黃金(03081)升1.5%。銀價亞洲時段重上每盎斯17.34美元水平，中國白銀(00815)升8.7%；旗下金貓銀貓(01815)飆14.1%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告狙擊，認為集團管治十分糟糕，財務資料完全不可信，予估值為每股5.78元(較前收市價有52.5%潛在跌幅)。澳優中途停牌，停牌前報9.73元，挫20.1%。

國泰(00293)：半日彈升4.1%。機管局表示，今日機場航班回復正常運作。另外，民航局綜合司副司長顧曉紅表示，目前國泰按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資訊，經審核資訊符合警示要求。

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