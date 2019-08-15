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今日 11:54 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】維亞曾飆8.4% 料核心多賺四成七

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維亞生物(01873)發盈喜，料中期核心淨利潤升47%，股價一度升8.4%，高見3.86元，現造3.75元，仍漲5.3%，成交金額606萬元。

集團預期截至6月底止，中期收入按年增加約84%，扣除非經常性損益的淨利潤(扣非淨利潤)按年增加約47%；其中，服務換現金(CFS)業務的淨利潤大幅增長約1.87倍。

該公司指出，期內盈利增加，主要由於優質客戶群體的增長及訂單增加，以及若干已投資孵化的優質項目公司的融資進展和研發進展。

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