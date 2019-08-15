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沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告，狙擊澳優乳業(01717)，認為集團管治十分糟糕，財務資料完全不可信，予估值為每股5.78元(較前收市價有52.5%潛在跌幅)，強調澳優完全不值得投資。

澳優曾插20.9%，見9.63元，之後中途停牌，停牌前報9.73元，挫20.1%。

殺人鯨資本調查後列出5點指控：

1. 誇大營業收入。該機構指引用海關資料指，集團嬰幼兒配方奶粉在中國區的銷售額虛報52%，澳優進口的嬰幼兒配方奶粉數量遠低於集團聲稱。

2.誤導中國消費者。該機構表示，佳貝艾特羊奶粉是澳優的旗艦品牌之一，佔澳優2018年營業收入的38%，當中在中國官網宣傳對乳糖不耐受或對牛奶蛋白過敏的嬰兒可以使用其配方羊奶粉作為替代品。但產品在美國和歐洲網站上卻明確警告父母，相關孩子不應該使用佳貝艾特羊奶粉。另外，佳貝艾特在電商平台虛假宣傳其配方羊奶粉中的乳糖來自羊奶，卻在歐洲和美國市場承認其羊奶粉中的乳糖其實來自牛奶。

3.低報人工。澳優披露其2017年的工資、薪金、退休金和人工相關費用為4. 84億元人民幣。仍然其佔四成買工的荷蘭附屬的監管檔件顯示同年相關人工費用為4.54億元人民幣，佔集團披露的94至96%。

4.透過雲養邦香港作虛假交易和秘密輸送利益。殺人鯨資本指出，澳優Nutrition Care產品主要是通過雲養邦香港在中國市場進行銷售。澳優聲稱擁有雲養邦香港60%股權，今年7月以2.36億元人民幣由集團高層收購餘下40%。不過，香港公司註冊檔案顯示，雲養邦香港不是由澳優持有，而是由集團首席財務官王煒華100%持有，不僅在擁有權上說謊，更是說明7月收購四成股權交易屬非法。

5.企業醜聞以及眾多未披露關聯方分銷商。殺人鯨資本指澳優歷史充斥著醜聞，早年被停牌2年4個月，相關調查顯示，澳優虛增收入，某些高層試圖通過篡改公司帳簿和記錄來掩蓋財務造假行為。儘管時任CEO下台，但眾多與財務欺詐息息相關的高管卻仍然高居其位，而且該機構發現證據表明，澳優仍繼續與高層秘密控制的分銷商進行未披露的關聯交易。