即巿股評 港股直擊

坦白講噚日個市高開低收,拆開5分鐘都唔覺條SlowSTC(14,3)彈到上超買位,安全炒輪mode嚟講,噚日隻恒指熊(52970)理論上無位可以落場,但最終你有無落到場我就唔知,但我幾肯定如果你噚日有開淡倉嘅話,噚日收到消息話美股跌800點,皆因債市出現經濟衰退嘅訊號。咩原因都好啦,淡友噚晚應該興奮到跳返part舞。

不過,最勁嘅都係地球另一端嘅特朗普,哦,無他嘅,佢玩twitter玩咗咁耐,終於有一句係大家香港人會為佢拍手:Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first!(翻譯:中國想達成貿易協議,但首先要人道地處理香港)

依家9點56分,恒指已經正式開市,今朝恒指跌356點時,戰友Jack喺whatsapp表示失望,可能佢覺得美股都跌800點,歐洲股平時得嗰幾十點上落嘅,都有過百點跌幅,無奶油港股唔跌夠1000點架?好失禮啫。Well,可能同今朝羅家聰喺無綫講話:「美國經濟嚴重衰退嘅機會不大,聯儲局未必減至零息...」有關,又或者關特朗普事掛(堅定流我更係唔知啦,你當我老吹啦)。

恒指由7月24日高位28764點一向下插到依家(10點20分報25207點)都過3500點,市場上亦都有唔少分析員都出聲「逢高追沽」、「高位減磅」、「不宜撈底」、「現金為王」、「仍未樂觀」...好合理,因為來來去去都係嗰兩個原因。但有人真係會開始問:真係未到底?咁幾時到底?分段買啲都唔得?入防守嘢,逐少逐少咁OK?

不如拉遠少少時間,畫呢個圖出嚟比你睇吓。之所以第三段報時係9點56分,但第四段已經去到10點20分,我就係畫緊呢個圖同計緊數。好明顯嘅一個「頭肩頂」,而頸線位由8月2號第一次大裂口出現時已經穿咗。如果度量個頭(4月15日高位30280點)至頸線約26232點,高度為4048點。將呢個高度移去8月2日裂口位低少少(因為頸線要接住頭往右肩嗰反彈位)約27495點,一減之下就得出23205點呢個數。依家10點32分,恒指報25243點,跌59點(美期升返過百點,所以頂返個市上去),同「頭肩頂」量度跌幅相差2038點。

事實上由6月9日100萬人上街遊行至今,恒指只係跌咗1722點(6月6日收報26965點至現價25243),期間如果用最高位(7月4日,29007點)同現價計,最跌幅為3764點。假設上述所畫同計嘅數成立,而大市下行嘅速度不變,如果要個市下向行多2038點,比多個半月你啦,咩都行到啦,到時係幾時?10月頭囉,你話10月放咩假啦?

依家10點40分,後面港聞睇緊居屋攪珠,而恒指跌幅進一步收窄至跌4點,做緊25298點。如果你仍然覺得後市係偏淡為主,有兩個做法:A. 懶人法,長Put hea佢喺度;B. 勤力法,貼價熊逢高出擊。

有人將依家個市同08年金融海嘯做比較,姑勿論今劑係唔係19年金融核爆,都應該可以比較一下,晏少少得閒又計吓數先。

