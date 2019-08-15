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今日 10:30 港股直擊 即巿股評

恒指插402點後拗腰 聯通升逾半成

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美國債息曲線倒掛，市場對經濟衰退的憂慮升溫，道指收市大跌800點。今早亞太股市全線向下，港股甫開曾挫四百點，失守二萬五關。

恒指低開356點或1.4%，報24945，之後曾跌402點，報24899，幾乎觸及今年1月3日24896點之年初至今低位。大市跌幅收窄，截至10時21分，恒指僅跌93點，報25209。

國企指數低開116點報9749，最新跌27點，報9838。

內地股市下挫，上證指數現報2782，跌26點或0.9%。

騰訊(00700)中期多賺25%，不過收入略遜預期，股價今早曾插4.2%，低見325.8元，見三個半月低位，最新跌2.8%，報330.4元。

滙控(00005)今日除息，昨日收市價調整為57.22元，股價受壓，現跌1.5%，報56.35元。

港交所(00388)績後遭多家券商調低目標價，高盛維持「沽售」評級，股價今早低見230元，最新跌0.8%，報233.4元。

平保(02318)今日放榜，最新無升跌。

中資電訊股逆市升，中移動(00941)升1.2%；聯通(00762)中期多賺一成六，股價高開0.6%後炒上，最新升逾半成，為表現最好藍籌。聯通董事長兼首席執行官王曉初表示，維持今年5G資本開支於3月時披露的80億元人民幣指引，又表示三大電訊商正洽5G共建共享。

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