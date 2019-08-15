港股直擊 即巿股評

創科(00669)多賺一成二，惟股價今早仍受壓，一度低見53.2元，跌3.2%，新造53.55元，仍降2.5%，成交金額4120萬元。

集團半年多賺約12%至2.85億美元(約22.2億港元)，每股中期息派5.79美仙(約0.45港元)，按年增加18.4%。

期內，創科實業錄得營業額37.3億美元，按年多8.7%；毛利率增0.5個百分點至37.6%，主要由於有新產品推出、調整產品組合，以及減低關稅影響的計劃奏效等因素所致。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。