港股直擊 即巿股評

中國與歐洲經濟數據欠佳及美國債息曲線倒掛，市場對經濟衰退的憂慮升溫，加上本港局勢未穩，港股ADR預示今早港股或低開逾四百點，失守二萬五關。

美債收益率倒掛引發經濟衰退擔憂，避險情緒重燃，歐美股市全線重挫。道指大跌800點，創年內最大單日跌幅，能源股、金融股、科技股跌幅居前。道指收市急跌800點或3.05%報25479點；標普500跌2.93%報2840點，納指跌3.02%報7773點。

特朗普再度炮轟美聯儲，稱美國的問題在於聯儲局，聯儲局減息太慢。前聯儲局主席耶倫表示，美國大概率不會進入經濟衰退；美國經濟足以避免衰退，但風險上升；歷史上來看，國債收益率曲線倒掛當前可能不是經濟衰退的合適指標。

美國2年期和10年期國債收益率曲線自2007年來首次出現倒掛。美國30年期國債收益率跌至紀錄新低，一度跌至2.0738%。美國10年期國債收益利率刷新2016年9月以來新低至1.596。德國10年期國債收益率跌至紀錄新低-0.639%。英國債券收益率曲線倒掛，為2008年以來首次。英國20年期國債收益率跌至紀錄低位元0.907%；英國30年期國債收益率跌至紀錄低位元1.057%。

據美銀美林最新的全球基金經理調查，34%的基金經理認為，美國經濟在未來12個月有可能出現經濟衰退，64%的人認為不太可能；儘管大多數受訪者仍認為短期內不會出現衰退，但認為有可能出現衰退的受訪者比例升至八年來的最高水平。

瑞信表示，一般來說，在美國2年期和10年期國債收益率發生倒掛之後，經濟會在22個月之後發生衰退。標普500指數未來一年的漲幅將達12%。瑞信認為，美國未來會出現的1萬億美元預算赤字，令美聯儲只剩下進一步減息這一個選擇；減息能夠令債券收益率曲線重新變得陡峭，從而降低資金市場壓力。

紐約12月期金收市升13.7美元或0.9%，每盎斯報1527.80美元，是2013年4月11日以來最高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.48元，較本港收市低1.52元；騰訊(00700)中期多賺25%，ADR收報325.39元，低14.61元或4.3%；國壽(02628)ADR收報17.38元，低0.24元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報11.33元，低0.15元；中石油(00857)ADR收報3.77元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.58元，低0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.46元，低0.24元；聯通(00762)中期多賺16.3% ，ADR收報7.19元， 高0.14元；中電信(00728)ADR收報3.38元，低0.02元。

ADR港股比例指數報24820，較周三恒指收市低481點或1.94%。夜市期指收報24834點，跌376點，低水468點。港股昨日高開低走，恒指收市報25302點，僅升20點。港股今早很大機會跌穿二萬五關，或跌穿年初低位24896點。

焦點股份

騰訊：第二季盈利按年升35%，好過市場預期；以非通用會計準則(Non-GAAP)計盈利按年升19%至235.25億元人民幣(下同)，高於市場平均預測的229.4億元，惟期內總收入為888.21億元，增長21%,少於市場平均預測的898至902億元。另外騰訊料廣告業務續受壓情況有可能持續至明年。騰訊ADR顯著受壓，今早或低開4%。

創科實業(00669)：截至6月底止中期純利2.85億美元，按年增長11.76%，派中期息45港仙。

平保(02318)：今日公布中期業績，昨日收市後公布今年首7個月保費收入合共4994.48億元人民幣，按年上升9.35%。

聯通：中期股東應佔溢利68.77億元人民幣，按年增長16.32%，隔晚ADR造好。