即巿股評 港股直擊

最近的社會局勢，股市連續下跌，讓很多人對於財經分析提不起勁來。

包括我自己也明顯感受到局勢的牽引，似乎時時刻刻都充滿了信息和嘈吵的聲音。

甚至乎，理性告訴我，分析預測前面正確，延續該分析預測的結果是成功機會大增。

感性的一面卻，希望這次分析預測的結果是錯誤的。

還好在7月底的講座上，正值市場抉擇方向之際，我明確地對來臨捧場的讀者粉絲說：

「美股港股A股都是向下的，港股更加是會進入最為凌厲的下跌」

不幸言中，但有幸有與會的朋友來信息感謝，只恨相逢太晚。

市場連續下跌，到了恐慌的位置必定是充滿了「不確定性」。

沒有「不確定性」，有怎麼可能有便宜貨呢？

那麼，既然這個恐慌的位置是早有預期了，那也必須要預期這個時候就是會充滿了不確定性。

事實上，在最為恐慌的底部，價值投資者如巴菲特大手入貨，不單不受人稱讚，反而會受到一大班財經精英的質疑。

投資要成功就必須是一條孤獨的路。

而畢非特之所以成為成功的投資者，並不完全由於他的洞悉力。

我認為，更大的部分是因為他在黑暗的時候，保持樂觀，還有盼望。

要相信，黑暗的時期總會過去，未來會變得更好。

下跌一定是充斥了壞消息，又絕對會是機會。

按照我們的預期，底部一定會來到，盼望著他如期而至！Be prepared. Trade with no fear.

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。