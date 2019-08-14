港股直擊 香港財經

冠君產業信託(02778)行政總裁王家琦表示，旗下旺角朗豪坊商場有受社會運動影響，但相信區內人流及商戶零售額下跌，並非只受單一因素影響，在人民幣貶值及中美貿易局勢緊張下，市場大環境會造成影響。

她指出，上半年商戶零售額跌0.6%，仍跑贏同期香港整體零售額2.6%的跌幅，對業主而言，分成租金自6月開始有明顯影響，但分租金只佔商場租金收入的20%，而底租情況穩定，明年上半年到期的租約已傾妥一半。

中環寫字樓方面，王家琦表示，花園道三號仍是增長引擎，現收租金每方呎105.35元，仍低於近期同區市場租金的130元水平，往後平均租金一定繼續有上升空間，新簽租約絕不會低於現收租金水平，租戶不會因社會活動而轉軚，中環作為商業核心區仍是客戶首選；出租率較去年底下降3.3個百分點，至95.8%，由於中美貿易局勢及股市受創影響金融機構的擴張步伐，後市走勢未見明朗。

收購方面，王家琦說，「亂先買到嘢」，近期人民幣滙率破7，加上英國或要硬脫歐，時機一到便會有動作，公司有充足資金渠道進行收購；內地方面主要看一線城市，對地理較近的深圳情有獨鍾，英國則首選倫敦，相信硬脫歐發生時各方買家便會蜂擁前往收購，冠君亦已做好準備。