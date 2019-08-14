港股直擊 中國財經

恒指今早裂口高開429點，開市後曾升436點，高見25717點，但內地公布一系統經濟數據差過預期後，港股升幅大縮，午後一度倒跌83點，見25197點，再創1月4日以來新低，尾市止跌回升，最終恒指收報25302點，升20點或0.08%。

北水淨流入38.26億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻科技股見北水流入，騰訊(00700)淨流入3.98億元，集團收市後公布上半年多賺25%，勝預期；舜宇(02382)公布中期業績後獲多家大行叫買，全日有3.4億元淨入；中興通訊(00763)有3103萬元淨買。不過，金蝶國際(00268)有1770萬元淨走。

中資金融股亦見北水淨買，建行(00939)錄5.75億元淨入；平保(02318)淨入2.34億元；農行(01288)有2.44億元淨買；工行(01398)有1.87億元淨入。

其他藍籌方面，中石油(00857)有1.36億元淨入；中國生物製藥(01177)有8266萬元淨入；績後受壓的萬洲國際(00288)有1967萬元淨入。

黃金相關股續成市場焦點，紫金礦業(02899)有5081萬元淨入；山東黃金(01787)有1.21億元淨入。

安踏(02020)有4232萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有330萬元淨走；反彈5.5%的旭輝(00884)有1914萬元淨走；中期業績倒退兩成的澳優(01717)有1947萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、舜宇、騰訊、平保、農行、中石油、工行、萬洲、紫金及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 舜宇、山東黃金、騰訊、中生製藥、農行、金蝶、中興、澳優、融創及旭輝。