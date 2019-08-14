港股直擊 即巿股評

美國突將部分中國貨加徵關稅押後，隔晚美股抽升，但內地今早公布的一系列的經濟數據曳，港股高開低收，午後一度倒跌，全日僅奀彈20點，勉強中止連跌累挫逾八百點之頹勢。

隔晚美股道指升372點，帶挈恒指裂口高開429點，一度升幅擴至436點，高見25717點，但內地公布一系統經濟數據差過預期後，港股升幅大縮，午後更升幅不保，一度倒跌83點，低見25197點，再創1月4日以來新低，尾市止跌回升，最終恒指收報25302點，升20點或0.08%，國企指數升19點或0.2%，報9866，大市全日成交額839.55億元。

整體大市上升比例51%，下跌比例為49%。

即月期指收報25210，跌1點，低水92點，成交有16.89萬張。

國家統計局公布，7月份全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，社會消費品零售總額升7.6%；首7個月，全國固定資產投資增5.7%，全部均差過市場預期。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)收市後公布業績，收升1.8%；滙控(00005)漲0.5%；工行(01398)升0.6%；港交所(00388)中午公布上半年僅多賺3%，收市微升0.5%；建行(00939)無升跌；平保(02318)下滑0.5%；友邦(01299)下滑0.1%；中移動(00941)降0.6%；萬洲(00288)績後挫5.4%，為表現最差藍籌。公用股沽壓亦大，煤氣(00003)挫1.8%，見近五個月收市新低；中電(00002)挫2.1%。

焦點板塊

手機股：美國將部分中國貨品關稅延至12月15日實施，包括手機、電腦等，處於貿易戰風眼的手機股獲暫時放生，相關股份應聲造好。舜宇(02382)中期純利多賺兩成一，股價抽升8.7%，為表現最叻藍籌；瑞聲(02018)漲1.1%；日前公布中期扭虧兼上調出貨量的丘鈦(01478)，收市漲1.5%，更錄七連升；比亞迪電子(00285)也漲3%；聯想(00992)亦漲2.7%；小米(01810)走高2%；中興(00763)亦升0.5%。

石油股：隔晚國際油價連升四日，推動石油相關股向上，中石油(00857)升1.1%；中海油(00883)徵漲0.2%；中石化(00386)升1%；油服股方面，摩通發表報告看好油服股前景，中石化油服(01033)升3.8%；早前盈喜的海隆(01623)飆升6.7%；巨濤(03303)升2.8%；安東(03337)升1.4%。

金礦股：美國上調對中國貨關稅延後，中美貿易戰暫時紓緩，避險需求大幅下降下，金價曾跌穿1500美元，金礦股受壓。紫金(02899)回落3.5%；招金(01818)回吐4.6%；山東黃金(01787)跌2%；中國黃金國際(02099)挫5.6%；SPDR金ETF(02840)跌1.7%。金價跌也累銀價受壓，對銀價敏感的中國白銀(00815)挫逾一成。

焦點股份

耐世特(01316)：股東應佔溢利1.31億元(美元‧下同)，按年減少34.31%，不派中期息，收市插13.4%，成交有9130萬元。

TCL電子(01070)：料中期盈利大增，股價午後升幅顯著擴大，一度大升11%，高見3.55元，收市仍飆升8.4%。

國泰(00293)：昨日創逾十年新低後止跌回升，一度勁彈7.4%，高見10.26元，收造9.82元，仍漲2.8%，成交金額2.3億元。