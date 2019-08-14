即巿股評 港股直擊

隔晚美股又嚟大反彈，多得侵侵「暫緩」3000億美元對華關稅，華爾街又即時被注入興奮劑，美股三大指數升逾1%，納指更升近2%。至於港股夜期及ADR隔晚亦隨美股上升，夜期更一度升至25900水平，呢下咁激多數都係淡倉止蝕盤推上去。

今早恒指當然高開，可惜又係高開低走，日日都係同一個派貨格局。恒指裂口高開436點，見25717點半日高位，其後急回，升幅一度收窄至不足百點，見埋半日低位25378點。中午恒指報收25416點，升135點；國指則升79點，半日報收9926點。

睇番重磅藍籌股，又係騰訊(00700)至厲害，話咗佢係維穩龍頭係勁啲，半日升2.2%。不過集團今日派成績表，派完成績表仲有冇咁威猛就好難講。至於其他重磅股個別發展，中移動(00941)跟友邦(01299)半日倒跌。

由於美國將部分關稅延至12月中實施，當中包括手機、電腦等，明明喺風眼嘅呢兩個重災區，又得到一個喘息機會，相關股份今早造好。舜宇(02382)中期純利增長兩成一，有大行唱好，股價半日升12%，其他手設股跟電腦相關股份，閒閒地升2%以上。侵侵作風飄忽係人都知，趁今日呢個反彈，手上仲有貨嘅，真係好好把握逃生機會。

其實睇番港股兩個經濟命脈嘅板塊，銀行股同地產股，呢期走勢都係每況愈下，好似連跌咗13個交易日嘅中銀香港(02388)，出埋奶力今日都只係彈0.7%，日線圖走勢之劣，睇怕係彈番上條10日線都救唔番。至於其他大笨象(00005)同恒生(00011)，亦被沽壓困擾，走勢圖同樣咁難睇，就以大笨象為例，之前被視為支持位嘅60元大關，恐怕已變成反彈阻力。百業之母都咁嘅款，大戶沽貨完全唔客氣，睇嚟喺大戶嘅眼中，香港經濟前景就係灰過灰姑娘嘅上半生。

至於另一隻本來會生金蛋嘅金雞地產業務，近日亦開始憔悴得緊要，恒生地產分類指數，已較今年4月初盤中高位累挫逾21%，技術上進入熊市。大摩又出魔笛追魂呢一招，表示中美貿易糾紛不能於短期內解決。其實阿Man都認同，家下關稅只係部分暫緩，又非完全撤回，雙方談判過咗N輪，未見有乜嘢實質成果，雙方要達成共識並非容易。另一方面，香港近期嘅社會事件，亦大大影響港人消費意欲，全年經濟有下行風險。大摩仲表示目前香港正處於內憂外患困局，難以「睇通」下半年樓價走勢。大摩亦指地產股話見底言之尚早，目前並未係撈底好時機。

香港兩大經濟命脈開始腳軟跪低，港股仲點會有運行，即使港股早已被赤化，內地企業佔港股比例愈來愈大，但百業之母再加生金蛋嘅雞都被大戶所嫌棄，又難怪近日港股都係高開低走，又或低開低走，港股想反彈，睇嚟都係有心無力。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)