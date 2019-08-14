港股直擊 香港財經 重要通告

港交所(00388)公布，截至今年6月底止半年業績，股東應佔盈利52.05億元，按年增3.25%。每股盈利4.16元，中期息3.72元，較去年同期增2.2%。

港交所行政總裁李小加表示，儘管今年上半年面對更具挑戰的宏觀政治及經濟環境，港交所期內表現依然穩定出眾。

期內，收入及其他收益85.78億元，按年增4.69%，主要由於投資收益淨額增長，包括集體投資計劃的公平值收益及利息收入增加，以及來自滬深港通的收入及其他收益創半年度新高紀錄。

營運支出按年增加2%，是由於僱員費用及資訊技術支出的增幅，但就租賃採用新會計準則令樓宇支出減少，已抵消部分增幅。

上半年，集團除息稅及攤銷前盈利(EBITDA)為66.25億元，按年增長5.56%。EBITDA利潤率77%，與去年同期相同。

分部業務方面，上半年現貨分部收入18.63億元，按年跌11.24%；EBITDA為15.61億元，按年下跌14.09%。股本證券及金融衍生產品分部收入16.31億元，跌5.94%；EBITDA為13.4億元，跌7.84%。交易後業務收入32.62億元，升3.89%；EBITDA為28.42億元，升3.72%。

面對着更具挑戰性的環境，今年上半年，香港證券市場平均每日成交金額979億元，按年下跌23%；衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數118.02萬張，按年跌4%。

李小加指出，滬深港通收益創新高、輪候審批的上市申請不計其數，再加上投資收益取得不俗回報，都大大抵消現貨市場成交量在宏觀環境下略見回軟的影響。此外，期內債券通及衍生產品市場也表現優秀。港交所會繼續專注實施3年戰略規劃，控制成本，並抓緊進一步發展增長的機會。

港交所主席史美倫在業績報告表示，在中美貿易摩擦及環球經濟增長步伐放緩的背景下，今年上半年環球市場持續波動，多項不明朗因素，包括美國利率前景、英國有可能無協議脫歐、地緣政治特別是中東地區的緊張局勢加劇，以及近期香港社會動盪，繼續影響着市場方向。