港股直擊 即巿股評

貿戰緩和，推動中港股市今早造好。不過本地局勢未穩，加上內地上月數據遜預期，恒指半日升幅明顯收窄。

恒指裂口高開429點，甫開曾升436點，見25717點半日高，之後急回，升幅曾收窄至96點，見25378點半日低。恒指中午報25416點，升135點或0.5%，大市成交額455.44億元。

國企指數報9926點，升79點或0.8%。

滬指升0.78%；深成指升1.24%。中國7月份工業增加值增速、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期。

藍籌股方面，即將公布業績的騰訊(00700)和創科(00669)分別升2.2%和2%；滙控(00005)回升1%；連跌13日的中銀香港(02388)回升0.8%。相反，友邦(01299)倒跌0.8%。

焦點板塊

手機股：美國將部分中國貨品關稅延至12月15日實施，包括手機、電腦等，處於貿易戰風眼的手機股獲暫時放生，今早應聲造好。舜宇(02382)中期純利多賺兩成一，獲富瑞及瑞信叫買，股價飆12.2%；瑞聲(02018)升3.2%；丘鈦(01478)升4%；比亞迪電子(00285)升5.5%；通達(00698)升2.1%；高偉(01415)升1.6%；信利(00732)升3.2%；鴻騰(06088)升2.6%。此外，聯想(00992)升2.2%；小米(01810)升2.5%；中興(00763)升3.1%。

石油股：隔晚國際油價連升四日，紐約期油升近4%，布蘭特期油漲近5%。外圍油價最新在亞洲時段窄幅偏軟。本港石油相關股造好，中石油(00857)升3.2%；中海油(00883)升0.7%；中石化(00386)升2.4%。油服股方面，早前盈喜的海隆(01623)升4%；巨濤(03303)升2.8%；安東(03337)升2.8%。

焦點股份

澳優(01717)：逆市挫6%。集團中期盈利2.6億元人民幣，按年下跌20.43%。

耐世特(01316)：逆市急插12.7%。集團中期股東應佔溢利1.31億美元，按年減少34.31%。

李寧(02331)：上半年溢利飆升兩倍，股價半日飆升10.8%。

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