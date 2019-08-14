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今日 11:07 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】恒指見彈散市？

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噚晚同我家老爺開住電視同電腦，睇住機場直播嘅時候，忽然彈出「美國宣布押後部分中國貨10%關稅至12月中」嘅消息，伴隨下一句就係道指反彈逾400點，心諗聽日(即今日)恒指應該唔會太樣衰...不過以往有咁嘅諗法時，個心總會有一下放鬆嘅感覺，可能就係因為睇住直播，「走啦，細路，唔通你想整死人先安落咩？咁樣已經足夠架啦，Be water啦！」我家老爺不知係屋企對住個芒講咗幾多次，說實話都實在無多餘嘅心力去再理其他事。

今朝坐巴士返工，途中恒指已經完成U盤，開市先升429點，報25711點；依家10點13分，恒指升幅收窄至升233點，做緊25514點，日線圖上暫見一粒實心陽燭，所有技術指標都未見確認反彈跡象。

開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證再有新增街貨層，依家最貼嘅就係25900至25999點，呢度有相當於779張期指，而下方牛證最貼價維持喺25200至25299點，呢度有相當於645張期指。牛熊兩邊街貨量都不相伯仲，牛熊街貨比例為47：43。用兩邊最貼價嗰層嘅門口位去計，即(25900+25299)/2=22599.5點，以依家10點20分恒指現價25475點計，現價同牛熊中間位只係相差124.5點。

再睇恒指牛熊證街貨上嘅分布，雖然牛證重貨區645張期指比熊證重貨區779張為少，但如果計連環殺嘅話，牛證每一層街貨量都好平均且數量都唔弱，講緊頭五層平均有470.4張期指；而上方熊證同樣數五層嘅話，平均每層得415張期指。再者，下方牛證首五層最少嗰層都有34張期指，對比上方熊證一樣咁數法，最少係113張期指，需知道大市每上/落1點都有佢哋嘅成本；就算資金入市，見到下方牛證平均啲，搵「掩獲」都安全啲。

依家10點36分，恒指升幅一度縮到連100點都無，似乎是趁高沽貨嘅表現。坦白講就算噚晚出咗消息話美國押後部份中國貨品關稅，呢個算係外患問題，但唔係叫做解決喎，只係放鬆咗少少；內憂就係香港社運，根本完全無放鬆過，仲愈嚟愈緊，喺兩大問題前題都未有可解決嘅曙光之下，恒指繼續下行嘅壓力的確唔細，恒指熊(52970)，收回價25888點，槓桿比率約39倍，一如以往吼恒指5分鐘圖見超買時小注落場，話就話大方向下行，但見好即收仍然係大前題策略。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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