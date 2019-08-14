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今日 10:29 港股直擊 即巿股評

港股升幅突收窄 三桶油跑出 萬洲績後受壓

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中美貿易談判再露曙光，美國宣布將向部分中國進口商品徵收關稅時間，推遲至12月15日實施。港股三日累瀉839點見逾七個月低後，今早反彈。

恒指高開429點，報25711，高見25717點後升勢回順。10時正內地公布一系列經濟數據後，大市升幅進一步收窄，截至10時21分，恒指升189點，報25471。

國企指數升86點，報9933。

上證指數報2820，升23點或0.83%。

騰訊(00700)今日放榜，今早曾升3.3%，報345元，最新升2%，報340.8元。

滙控(00005)嚴重技術超賣後反彈，高開1.4%，報58.5元，最新升0.9%。

美國將部分中國貨品關稅延至12月15日實施，包括手機、電腦等，處於貿易戰風眼的手機股暫獲放生，今早應聲造好。舜宇(02382)中期純利多賺兩成一，股價抽升近一成，暫為表現最好藍籌；瑞聲(02018)漲1.7%。

油價抽升，中石油(00857)升3.4%，「三桶油」中暫時表現最好，中石化(00386)亦升2.4%。

個別出口股造好，今日放榜的創科實業(00669)曾升6.7%，最新升2.2%。

萬洲績後受壓，最新跌3.6%，報6.48元，暫為最大跌幅藍籌。

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