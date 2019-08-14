港股直擊 即巿股評

中美貿易緊張關係有轉機，不過特朗普指中國政府調動部隊至香港邊境，市場對本港局勢之憂慮或限制大市反彈力度。

受到中美貿易緊張關係有緩和情況所刺激，隔晚美股大幅收涨，道指重上26000點關，最多升519點，不過到中段，美國總統特朗普說，收到情報指中國政府正將解放軍部隊部署到接壤香港的邊界，消息令美股升幅收窄。道指收報26279點，升372點或1.44%。納指收報8016點，升幅近2%。標普500指數重上2900點關，收報2926點，升42點或1.48%。標指11個主要板塊全部高收，科技股及非必需消費品股升幅最大。

美國宣布，將向部分中國進口商品徵收關稅時間，推遲至12月15日；中國商務部就表示，中方就美方計劃在下月1日起，對中國輸美商品加徵關稅問題，進行嚴正交涉，雙方並約定在未來兩星期內再次通話，緩解了市場對中美貿易戰及愈來愈多跡象顯示經濟即將步入衰退的憂慮。

有關利好的關稅消息，刺激在中國有業務及可能受惠關稅延期的蘋果公司股價急升4.2%。費城半導體指數急升3%。玩具及鞋類等商品，被暫時從美國關稅清單中剔除，相關股份造好。Nike股價升2%；玩具製造商孩之寶及美泰股價，分別升2.7%及4.6%。

中概股方面，京東第二季業績好過市場預期，股價急升12.9%；阿里巴巴涨3%。

油價連升四日，紐約期油升近4%，布蘭特期油漲近5%。現貨黃金一度跌破1480美元/盎司關口，較日高回落逾50美元。

人民幣大幅反彈，離岸人民幣兌美元曾大幅反彈收復7算。

前美聯儲主席格林斯潘表示，如果美國國債收益率轉為負值，他不會感到驚訝。如果真的成為負值，也沒什麼大不了。他認為，債券市場內有一種國際套利正在推動長期國債收益率下降，美國國債收益率低於零沒有障礙。零沒有任何意義，只是一個特定的水平。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.08元，較本港收市高0.38元；騰訊(00700)ADR收報340.23元，高6.23元或1.8%；國壽(02628)ADR收報18.22元，高0.5元。「三桶油」顯著造好，中海油(00883)ADR收報11.85元，高0.39元；中石油(00857)ADR收報3.89元，高0.11元；中石化(00386)ADR收報4.7元，高0.11元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.56元，高0.46元；聯通(00762)ADR收報7.24元，高0.12元；中電信(00728)ADR收報3.42元，高0.04元。

ADR港股比例指數報25598，較周二恒指收市高316點或1.24%。即月恒指夜期收報25617點，升406點，高水336點。恒指昨日收報25281點，跌543點或2.1%，三連跌累挫839點或3.2%，創1月3日以來收市新低。

焦點股份

騰訊：今日收市後公布將中期業績。券商平均預期騰訊第二季非通用會計準則盈利將按年增長約15%，收入則按年增長23.4%。

另外，港交所(00388)、中國聯通(00762)、創科(00669)及華潤電力(00836)亦於今日放榜。

萬洲國際(00288)：中期純利5.69億美元，按年上升一成一，中期息5仙。

舜宇光學(02382)：截至6月底止中期純利14.31億元人民幣，按年增長兩成一， 不派中期息。

越秀地產(00123)：中期純利18.7億元人民幣，按年上升四成二，中期息5.3港仙。

金蝶國際(00268)：中期純利約1.1億元人民幣，按年下跌三成半，每股盈利3.4分人民幣，不派中期息。