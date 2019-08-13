今日 03:59
香港財經
港股直擊
夜市期指收報25617點，升406點，較昨日恒指收市25281點，高水336點，成交74614張。
夜市國指期貨收報10033點，較昨日國指收市高水186點。
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機場第二日癱瘓 407航班取消
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美延部分華貨徵稅至12月 中美兩周內再通話
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太古支持港府及警方止暴制亂
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特朗普冀中國大量採購美國農產品
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港股三日瀉839點見逾七個月低 本地股續頹
港股直擊 ｜ 昨日 17:27
警察到達機場 與示威者曾發生衝突
時事脈搏 ｜ 昨日 23:33
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