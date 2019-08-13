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今日 18:21 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】觀望父幹股

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散戶現時選擇不多，不想造淡，就制訂好入貨目標名單，伺機而動。

「途有所不由，軍有所不擊，城有所不攻，地有所不爭」《孫子兵法．九變篇》

投資不一定要時時刻刻成手貨。

近年來「食阿媽飯」的股份吃香，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)和頤海國際等(01579)，依仗母企已建立的強大「父幹」下，成為高增長股，絕對值得觀察此類股份有否「新貴」。

正通汽車(01728)4月初分拆東正金融(02718)上市，過程不算順利，原本招股價每股4.2元至6.3元，後來「減價」至3.06元，較原下限低27%。

正通汽車主打豪華車汽車銷售，此小板塊在車市逆風之下表現不錯，同業中升(00881)中期純利增長13%，管理層看好整體豪華汽車市場銷量錄高個位數增長。

集團2015年3月成立東正金融，正通出資95%，餘下5%是東風出資。主要業務是客戶買車貸款，去年正通汽車客戶貢獻零售貸款利息收入七成半。東正金融獨特性在於此股為目前市場上唯一領有銀保監金融牌照，且具4S經銷商背景的汽車金融股。

估值上，現價往績市盈率約8.7倍，在4S行業內屬中上，比母企貴。根據EJFQ FA+，目前僅有一家券商覆蓋，預測市盈率2.7倍。

部署上，東正金融屬半新股，近期細成交於2元水平上落，可先觀望三因素。第一是上市半年後解禁期過去；第二是母企中期業績是否對辦；故合適部署時間可能要到第4季，同時第三因素也會較有眉目，就是券商覆蓋增加。

部署不用急，汽車金融同業易鑫(02858)股價上周發盈喜後，股價一度見小陽春，不足一周近乎打回原形。東正金融到第4季能否守住2元是關鍵。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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