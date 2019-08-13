港股直擊 即巿股評

隔晚美股急瀉，加上本港政治局勢未明朗，港股連瀉三日，累插839點，全日成交842.99億元。

北水流入續增加，由昨日的22.67億元，增加至24.22億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金仍掃內銀股，建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)全日淨買分別為3.35億、6932萬及4074億元，建行續是淨買最多個股。

保險股方面，平保(02318)及友邦(01299)分別有9749萬元和1215萬元淨入。金價急升，山東黃金(01787)錄5387萬元淨買，但紫金(02899)卻有3532萬元淨走。

舜宇(02382)全日錄3.3億元淨買，為第二個北水淨入個股，騰訊(00700)亦錄2.7億元淨買，中興(00763)也有1484萬元淨入，但中芯(00981)則有2188萬元淨走。

醫藥股藥明生物(02269)全日錄1.34億元淨買；但石藥(01093)卻有3129萬元淨沽。

其他較多淨入個股包括蒙牛(02319)及華潤置地(01109)，全日有9289萬和5124萬元淨買。

不過，安踏全日有5323萬元淨沽，為今日最多淨走個股，復星國際(00656)則錄415萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、舜宇、山東黃金、中芯、復星國際、紫金、蒙牛及友邦。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:藥明生物、石藥、舜宇、騰訊、工行、山東黃金、安踏、潤地、中興及農行。