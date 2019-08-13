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工銀國際發表報告稱，國泰航空(00293)估值溢價已缺乏基礎，予「強烈賣出」評級，目標價6元。較今日收市價9.55元，有逾37%潛在跌幅。

工銀國際認為，中國民航局的重大航空安全風險警示，以及不成功的危機管理，將對國泰航空的優質航空公司品牌帶來無法彌補的損傷，並將進而降低其對於可比航空公司的估值溢價。

該行續稱，國泰對香港快運航空的收購及對於香港航空樞紐的過度依賴，也將為其中期內的盈利能力帶來隱憂。

自上周五被中國民航局發出重大航空安全風險警示，國泰過去兩個交易日已累跌7.28%。