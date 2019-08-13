港股直擊 即巿股評

外圍股市下挫，美國經濟衰退憂慮升溫；阿根廷現任總統初選脫腳，打沉當地股滙債；加上本地政局持續混亂，拖累港股今日創逾七個月低。

恒指低開288點，開市後跌幅曾縮至208點，見25616點全日高，之後沽壓轉強，插穿上周二(6日)低位(25397點)，中午挫479點，午後跌幅突破500點，曾瀉553點，見25270點，續創年初以來新低。恒指收報25281點，跌543點或2.1%，三連跌累挫839點或3.2%，創1月3日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達82%；上升股比例僅18%。

國指企指數報9846點，跌151點或1.5%。

大市成交額842.99億元。

即月期指收市跌349點或1.37%，報25211，低水70點。

A股亦受壓，滬指吐0.63%；深成指吐0.85%。

美國道指期貨最新升6點，報25873。

藍籌股近全線向下，中銀香港(02388)創近3年低，收市挫3.9%錄13連跌；滙控(00005)創逾33個月低，收市跌2.3%；明天公布業績的騰訊(00700)挫1.8%，集團旗下騰訊音樂次季收入遜預期，股價美國市後時段急挫。相反，即將公布業績的舜宇(02382)高收0.5%，是全日唯一錄得升幅的藍籌。

焦點板塊

濠賭股：今日跑輸，銀娛(00027)中期少賺7%，股價插5.8%；金沙中國(01928)挫3.6%；澳博(00880)跌2.8%；永利澳門(01128)跌2.4%；美高梅中國(02282)跌4.3%；新濠國際(00200)跌2.7%。《澳門日報》報道，澳門博監局傳已在8月開始，禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地，目的是為配合國際反洗黑錢工作。

本地地產及零售股：本港政治事件未解決，市場擔心遊行示威活動持續，大摩亦發表報告認為地產股未到撈底時，領展(00823)挫2.9%；九置(01997)跌0.8%；新地(00016)跌1.8%；恒地(00012)挫2.8%；信置(00083)跌1.8%；新世界(00017)跌1.6%；希慎興業(00014)中期少賺7.63%，股價挫3.4%；獨太古地產(01972)反彈2.3%。另外，港鐵(00066)挫3.9%。本地零售股亦捱沽，利福(01212)料七、八月同店銷售錄雙位急跌，股價挫3.4%；莎莎(00178)挫4.9%；六福(00590)挫4.5%；周大福(01929)跌5.1%；佐丹奴(00709)挫2.7%；普拉達(01913)瀉7.1%；新秀麗(01910)挫5.9%。

貴金屬股：資金湧入黃金及白銀避險，隔晚期金收市報每盎斯1517.20美元，上揚8.7美元或0.6%。金礦股山東黃金(01787)創新高，收市飆12%；招金(01818)升8%；紫金(02899)升半成；中國黃金國際(02099)升12.4%；SPDR金ETF(02840)升2.4%；價值黃金(03081)升2.8%。白銀亞洲時段見每盎斯17.34美元逾兩年高，中國白銀(00815)飆升34.7%；旗下金貓銀貓(01815)飆高39.4%。

焦點股份

國泰(00293)：受內地民航局警示和本港機場集會拖累，股價曾挫5.4%，收市跌2.6%。母公司太古A(00019)再跌1.8%。

閱文集團(00772)：股價見23.65元創上市新低，收市挫17.8%。集團公布中期盈利按年下跌22.36%。

旭輝(00884)：股價挫半成。集團半年純利31.94億元人民幣，按年跌6.58%。

冠捷(00903)：獲控股股東中國電子，以溢價逾四成一提私有化，股價飆30.4%，成交額4.2億元。

網龍(00777)：發盈喜料中期盈利大增，股價逆市升3.4%。集團去年同期盈利2.01億元人民幣。

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