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今日 16:10 港股直擊

理文造紙今年首七月訂單跌逾20%

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理文造紙(02314)首席執行官李文斌表示，中美貿易戰影響中國紙業需求，上半年需求減少25%，而1至7月份集團訂單下跌20%至25%，預計下半年仍受中美貿易戰持續影響，市場變化不會很大，而7、8月份每噸紙價曾下調50至60元人民幣。

該集團今年上半年包裝紙銷量281萬噸，料全年銷量達618萬噸。他指出，下半年有中秋節旺季，需求應該會增加，下半年銷量會比上半年好，但紙品售價及盈利或會受壓。

至於派息方面，李文斌稱，會維持全年30%至35%派息比率，不會因投資及收購項目而減少派息。

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